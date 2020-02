Cocaina purissima, i carabinieri lo aspettano alla fermata del traghetto: arrestato a Menaggio

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile insieme ai colleghi della cmpagnia di Menaggio hanno arrestato un uomo di 51 anni residente a Porlezza per possesso di cocain a ai fini di spaccio. Dalle indagini era risultato che l'uomo trafficava in sostanze stupefacenti. I militari si sono appostati all'imbarcadero di Menaggio e hanno atteso che l'uomo sopraggiungesse a bordo di un traghetto che collega la cittadina rivierasca con la sponda lecchese. Quando l'uomo ha cercato di scendere dal traghetto con la sua auto i carabinieri lo hanno fermato. La perquisizIone della sua casa ha permesso di trovare 72 grammi di cocaina purissima. Il grado di purezza, dunque, era tale da rendere la sostanza suscettibile di ulteriori tagli. Tutti gli indizi del caso fanno pensare che l'uomo avesse posto in essere un concreta e costante atrtività di compravendita di droga. Per lui sono scattate le manette e adesso si trova al carcere Bassone a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono intanto le indagini per risalire ai fornitori e individuare eventuali complici del traffico di droga.