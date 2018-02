Arrestato un giovane per l'aggressione di Chiasso alla ragazza in leggins

La polizia cantonale ha arrestato l'aggressore che il 16 febbraio ha assalito alle spalle una ragazza minorenne - di 17 anni - a Chiasso, mentre rincasava dopo una corsa.

L'identificazione dell'uomo, un cittadino svizzero 18enne domiciliato nella regione, è stata possibile grazie all'attività d'indagine svolta dalla polizia cantonale con il coinvolgimento della polizia comunale per quanto attiene alle ricerche video. L'arresto è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dagli specialisti della polizia cantonale. Il giovane, con fragilità psichiche, ha subito ammesso le sue responsabilità ed è stato di conseguenza arrestato. A suo carico si ipotizzano i reati di coazione sessuale e violenza carnale tentata.

Il giovane aveva cercato di togliere i leggins alla ragazza che proprio in quel momento aveva appena citofonato a casa per farsi aprire il portone. La ragazza aveva notato di essere seguita e aveva temuto per la sua incolumità. Ha avuto la prontezza di riflessi di sferrare un calcio alle parti intime del suo aggressore mettendolo in fuga.