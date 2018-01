Ponte Lambro, arrestato nella notte mentre forza il bancomat con un sasso

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Ponte Lambro nella notte. Ancora prima dell'alba, intorno alle ore 4.30 di sabato 13 gennaio 2018, una patuglia dei carabinieri di Lurago d'Erba stava perlustrando il territorio nell'ambito di un normale servizio di controllo. In via Castelletti a Ponte Lambro i militari hanno notato all'insolita ora un uomo davanti al bancomat dell'ufficio postale del paese. Si sono subito resi conto che l'uomo stava cercando di forzare lo sportello bancomat utilizzando un grosso sasso.

Il tentativo di fuga dell'uomo è stato immediatamente bloccato dall'intervento dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette. Nelle immediate vicinanze dello sportello bancomat è stata trovata anche la grossa pietra usata per aprire il bancomat. L'uomo, dunque, è statpo arrestato in flagranza di reato e sarà processato con rito direttissimo al tribunale di Como. Non ha fatto in tempo a sottrarre alcuna somma in denaro contante.