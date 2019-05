Arrestati i tre giovani rapinatori del supermercato MD di Mozzate

Sono stati arrestati i rapinatori che il 16 febbraio 2019 hanno colpito al supermercato MD di via Varese 124 a Mozzate. Due di loro si trovavano già nel carcere di BUsto Arsizio per avere rapinato l'ufficio postale di Rescaldina.

I tre arrestati sono D.F. di 23 anni residente a Turate, P. C. di 32 anni senza fissa dimora e D.F. di 22 anni di Rho. I primi due si trovavano, come detto, già in carcere al momento in cui i carabinieri di Mozzate hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Como. Il terzo, invece, è stato arrestato dai militari presso la propria abitazione.

La macchina utilizzata per la rapina appartiene a uno dei tre. Per crearsi un alibi il proprietario ne aveva denunciato il furto ma le indagini hanno incastrato la banda, anche grazie soprattutto alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.