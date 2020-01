Parco Pineta, ancora 2 arresti per spaccio: oltre alla droga, trovato un machete

Ieri pomeriggio, 9 gennaio, i Carabinieri di Appiano Gentile hanno arrestato in flagranza di reato Z.A., un 38enne pakistano residente a Cesate, in provincia di Milano, e C.K., 44enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, per spaccio di droga. Il tutto è avvenuto nell’ormai tristemente nota zona boschiva del Parco Pineta, che costeggia via Varese, nel comune di Appiano Gentile.

I militari sapevano già che quella era una piazza di spaccio e proprio per questo si sono infiltrati nella boscaglia mimetizzandosi e hanno accerchiato la postazione che i due stranieri utilizzavano per vendere la droga, rendendone impossibile la fuga, che i due hanno comunque, invano, tentato. Perquisiti dai carabinieri, i due uomini sono stati trovati in possesso di più di 16 grammi di eroina, quasi 13 di hashish e di tutto il materiale necessario al confezionamento, non che di un machete.

I due stranieri sono stati arrestati e portati al Bassone.