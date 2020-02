Appiano Gentile, minorenne denunciato per spaccio di marijuana

A partire dalla tarda serata di ieri, 6 febbraio 2020, fino all'alba di oggi si è tenuto un lungo servizio di monitoraggio della compagnia di carabinieri di Cantù, di Como con l'ausilio del nucleo Cinofili di Casatenovo.

Attenzionati in particolar modo i comuni di Cantù, Lurate Caccivio, Lurago Marinone, Lomazzo, Cadorago, Bregnano,

Cermenate, Carimate, Novedrate, Mariano Comense, Arosio. Questo monitoraggio è stato organizzato per contrastare i reati che creano un grande allarme sociale tra la popolazione: spaccio di sostanze stupefacenti, furti e prostituzione.

Spaccio di sostanze stupefacenti: fermato un minore ad Appiano

Grazie a questo servizio, quindi, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, un ragazzo italiano minorenne, in via Gerla ad Appiano Gentile, trovato con 3,08 grammi di marijuana addosso. Una volta perquisita la sua abitazione sono stati recuperati altri 124,5 grammi della stessa sostanza. Sempre nella stessa circostanza c'erano altri 8 giovani, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, ma con modeste quantità di marijuana ad uso personale e con chiari atteggiamenti finalizzati al solo consumo, e non allo spaccio, della sostanza.

Un altra denuncia è partita, sempre la scorsa notte, verso T.B., classe 1970, sorpreso a spacciare 0,20 grammi di eroina ad un suo coetaneo.