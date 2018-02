Carlazzo, finisce in acqua mentre pattina sul lago ghiacciato: anziano soccorso

Momenti di paura a Carlazzo giovedì 8 febbraio 2018 poco dopo le 17: un uomo di 71 anni è finito nelle acque del lago di Piano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava pattinando sul lago ghiacciato: probabilmente è finito in un punto in cui la lastra di ghiaccio era più sottile, ha ceduto sotto il suo peso e si è rotta. Il 71enne è finito in acqua.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi: sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio oltre a un'ambulanza della croce azzurra di Porlezza. Per trarre in salvo il 70enne è stato però necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118: l'uomo è infatti stato recuperato congiuntamente da un operatore dei vigili del fuoco e dall'elicottero e poi affidato alle cure mediche. E' stato portato all'ospedale di Lecco in stato di ipotermia in codice giallo.