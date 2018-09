Mobilitazione a Carlazzo per le ricerche di un anziano di 84 anni scomparso nell'area boschiva in località Monti di Gottro. L'ultimo avvistamento era avvenuto in zona Crotto Mirabel. Sono intervenuti i ricercatori dei vigili del fuoco, del Corpo nazionale di soccorso alpino e un nucleo cinofilo regionale. Dopo grande apprensione il pensionato è stato ritrovato nel primo pomeriggio. Sta bene.