Appiano Gentile, si perde nei boschi dello spaccio: paura per un anziano

Ore di paura per un anziano di 87 anni scomparso nella serata di mercoledì 10 ottobre 2018. L'uomo si era allontanato da casa per una passeggiata nei boschi tra Appiano Gentile, Lurate Caccivio e Bulgarograsso. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto. Il pensionato ha perso l'orientamento e si è smarrito nella fitta vegetazione. I famigliari non vedendolo più rincasare, e immaginando il peggio vista l'età dell'uomo, hannolanciato l'allarme. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'uomo con la collaborazione degli uomini della protezione civile. Dopo alcune ore di ricerca l'anziano è stato trovato nel bosco. Era seduto per terra, stanco e spaventato. E' stato soccorso e dopo avere appurato che fosse in buono stato di salute è stato portato a casa dove ha riabbracciato i famigliari.

Fondamentale la conoscenza del territorio da parte dei carabinieri che da anni perlustrano i boschi dove purtroppo si ritrovano spesso spacciatori e consumatori di droga.