Grave malore: anziano salvato da due poliziotti-eroi a Gera Lario

Una domenica d'estate che poteva finire in tragedia a Gera Lario se non fosse stato per la prontezza di due poliziotti corsi in aiuto di un anziano colpito da malore.

L'episodio domenica pomeriggio 23 giugno 2019, come riporta Il Giorno: un anziano, in compagnia della moglie, si è sentito male improvvisamente. La scena è stata seguita da due poliziotti della Questura di Sondrio, liberi dal servizio in vacanza a passeggio con le rispettive compagne, che sono subito intervenuti per soccorrere l'anziano.

L'uomo, seduto a un tavolino, è stato fatto sdraiare, poi i poliziotti gli hanno praticato un provvidenziale massaggio cardiaco. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza che ha trasportato l'anziano, della provincia di Varese, all'ospedale di Gravedona.