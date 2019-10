Como, dimentica di inserire il freno a mano: investito e trascinato dalla sua auto mentre apre il cancello

Momenti davvero drammatici quelli vissuti in via Palestro a Como intorno alle 13.30 del 2 ottobre 2019. Un uomo di 84 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua stessa auto lo ha travolto. Secondo le prime informazioni apprese sul posto sembra che l'uomo stesse aprendo il cancello per accedere ai parcheggi della palazzina in cui abita quando la sua auto si è mossa e lo ha ha travolto e trascinato lungo la rampa di accesso alla proprietà privata. Sembra che l'uomo abbia dimenticato di inserire il freno a mano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Como.