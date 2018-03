Como, cade dalla scala cambiando una lampadina: anziano soccorso nella chiesa di San Giuseppe

Paura alla chiesa di San Giuseppe di via Viganò a Como dove un uomo di 77 anni è caduto da una scala mentre cambiava una lampadina. E' successo martedì 13 marzo 2018 intorno alle 16. All'inizio si è temuto per le condizioni del pensionato, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto automedica e croce azzurra di Como. L'uomo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, tanto che il codice si è trasformato in giallo.