Sorico, anziano cade nel bosco con il buio: salvato

Anziano ferito e soccorso nella serata del 25 novembre 2019 ad Albonico (frazione di Sorico). L'uomo di 80 anni, residente in zona, era uscito di casa per fare la spesa. Al rientro, per abbreviare il percorso, ha abbandonato la mulattiera e ha tagliato attraverso il bosco ma è caduto. I familiari, preoccupati per il mancato ritorno, hanno dato l’allarme. Sul posto le squadre della stazione di Dongo del Soccorso alpino e un medico, oltre all’elicottero dotato di visore notturno e i Vigili del fuoco. Un volta individuato dall’elisoccorso, l’uomo è stato raggiunto, stabilizzato e portato in un punto dove il recupero con il verricello poteva avvenire in sicurezza. Infine, è stato portato all'ospedale di Gravedona.