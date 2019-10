Attende il bus alle tre di notte: la polizia soccorre un anziano in stato confusionale

Anziano in difficoltà a notte fonda in via Canturina, a Como: in stato confusionale, attendeva un pullman che sarebbe arrivato solo al mattino. Fortunatamente, è stato notato da una pattuglia di agenti della polizia di Stato che lo ha soccorso.

L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019 intorno alle ore 3. L'anziano si trovava da solo nei pressi di un'area di servizio quando gli agenti in pattuglia lo hanno notato e si sono avvicinati per accertarsi che stesse bene. Lui ha detto di essere in attesa di un pullman che, però, sarebbe passato soltanto alle 8 del mattino. I poliziotti, a quel punto, lo hanno portato con loro in Questura, al caldo e al coperto, in attesa del figlio che, rintracciato e avvisato di quanto accaduto, ha subito raggiunto il padre per riaccompagnarlo a casa.