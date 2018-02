Cavallasca, anziana scippata al cimitero

Scippata proprio davanti al cimitero di Cavallasca. E' la brutta avventura capitata a un'anziana nella mattina di martedì 20 febbraio 2018: la donna è stata avvicinata fuori dal camposanto da un giovane, all'apparenza gentile e ben vestito, che le ha chiesto cortesemente un fazzoletto.

La signora non ci ha pensato due volte, ha aperto la borsetta e ha fatto per tirare fuori il pacchetto di fazzoletti. La richiesta, però, era tutta una scusa per distrarre l'anziana: con un gesto fulmineo, infatti, il giovane ha strappato la borsa di mano alla donna e si è allontanato a tutta velocità, lasciando la signora attonita e sotto shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rebbio, del giovane nessuna traccia.