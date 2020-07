Pensionata di 80 anni salvata nei boschi di Magreglio

Intervento di soccorso nella serata del 30 giugno 2020 per salvare una donna di 80 anni residente nel Milanese, in vacanza nei dintorni di Magreglio. Era uscita per una passeggiata nella zona dei castagneti ma è scivolata sul sentiero e si è fatta male a una caviglia. La richiesta di aiuto è scattata intorno alle ore 19. Gli uomini della XIX Lariana, Stazione del Triangolo Lariano, l’hanno raggiunta, soccorsa e trasportata con la barella. Un'ambulanza del Sos di Canzo ha trasportato l'anziana donna all'ospedale di Erba per le cure del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.