Cade in casa: anziana soccorsa dai pompieri a Ponte Chiasso

Allarme nel primo pomeriggio di martedì 27 marzo 2018 a Como, nel quartiere di Ponte Chiasso, dove una donna anziana, di cui al momento non si conosce l'età, è caduta in casa riportando varie fratture. Il fatto è successo in un condominio di via Brogeda al civico 20 intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti per primi i soccorritori del 118, ma l'anziana non riusciva ad aprire la porta. Per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Como intervenuti con l'autoscala.

Per entrare nell'appartamento i pompieri sono dovuti passare dal balcone attraverso l'autoscala. La donna è stata assicurata nella barella e poi calata dai pompieri che l'hanno tratta in salvo, affidandola alle cure dei sanitari.

Allertata anche una pattuglia della Polizia di Stato per mettere in sicurezza la strada e regolare la viabilità in modo da permettere i soccorsi ai mezzi dei vigili del fuoco. La donna ha riportato varie fratture.