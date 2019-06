Ragazzo si tuffa in viale Geno a Como e non riemerge: in fin di vita

Mometni drammatici in viale Geno a Como. Un ragazzo è quasi annegato dopo essersi tuffato dalla riva. Era con alcuni amici quando ha deciso di fare un bagno ma per motivi ancora da chiarire il giovane non è più riemerso. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco intervenuti con la squadra di sommozzatori che hanno recuperato il ragazzo in fin di vita.

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno del 7 giugno 2019. Il ragazzo si è tuffato dal pontile vicino a Villa Geno, in fondo alla passeggiata che da piazza Matteotti porta al lido. E' stato trasportato d'urgenza in ambulanza alla base dell'elisoccorso per poi essere portato in volo in un ospedale di Bergamo.

In quello stesso punto del lago sono annegati tre ragazzi in quattro anni: è accaduto il 15 agosto 2015, il 4 agosto 2017, il 2 giugno 2018.