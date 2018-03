Animali maltrattati, blitz della Forestale a Cadorago: denunciati due uomini

Tre cani di razza Dogo Argentino e sette maiali tenuti in condizioni precari: per questo gli uomini del gruppo carabinieri Forestali di Como hanno denunciato due uomini, C.M. (queste le iniziali) di 37 anni e R.A. di 40 anni.

Animali in condizioni pietose

Il blitz è scattato nella mattina di martedì 27 marzo 2018 nel terreno di proprietà di due privati in seguito a una segnalazione.

Pietose le condizioni in cui si trovavano gli animali, secondo quanto riferito dai carabinieri: come si vede nelle foto scattate dalla Forestale, i cani erano rinchiusi in tre recinti fatiscenti su terra battuta intrisa di escrementi ed urine, privi di acqua, cibo ed idoneo ricovero. Le loro condizioni igieniche erano insufficienti e quelle nutrizionali precarie. I maiali si trovavano invece in un recinto fangoso, senza un’area asciutta e pulita per il riposo, anch’essi privi di cibo ed acqua.

Il sequestro

Gli animali sono stati tutti sequestrati: i cani sono stati trasferiti in un canile privato, mentre i maiali per il momento sono rimasti sul posto con delle prescrizioni medico veterinarie impartite dai veterinari dell’ATS presenti al momento del blitz. Sono in corso ulteriori accertamenti.