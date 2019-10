Studentessa si sente male: ambulanza al Liceo Volta di Como

Momenti di apprensione al Liceo Classivo Alessandro Volta di Como nella tarda mattina del 22 ottobre 2019. Intornoa lle ore 11 una studentessa di 18 anni ha accusato un improvviso malore che ha preoccupato molto compagni e personale docente. E' scattato l'allarme al 118. Un'ambulanza della Croce Azzurra di Como è intervenuta in via Cesare Cantù per soccorrere la ragazza. La giovane è stata trasportata all'ospedale Valduce. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Si sarebbe trattato di malore non grave.