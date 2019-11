Operazione della guardia di finanza di Menaggio: la titolare dell'ospizio lager incassò mezzo milione di euro

Le Fiamme Gialle di Menaggio, hanno scoperto che la donna dal 2013 al 2018 - quando la sua attività illecita è stata scoperta dai carabinieri - ha incassato più di 450 mila euro. Essendo questo denaro ovviamente non dichiarato, risultando da un’attività illegale, ha evitando di pagare le tasse, tra IVA e IRPEF, per circa 225 mila euro.

La titolare era stata arrestata subito dai carabinieri con l'accusa di sfruttamento del lavoro, per esercizio abusivo della professione sanitaria, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per violazione delle norme legate alla salute e alla sicurezza. In quella stessa occasione, la struttura era stata ovviamente sequestrata.

È in quel momento che grazie al sostegno trasversale tra le forze dell'ordine del territorio comasco, la guardia di finanza di Menaggio ha avuto la possibilità di utilizzare a fini amministrativi tutto ciò che riguardo alla donna era stato raccolto durante il procedimento penale.

La conclusione positiva di questa operazione, è stata anche l'occasione per le Fiamme Gialle per ricordare che tutto il sommerso, e nello specifico l'abusivismo commerciale, crea un grave danno per le casse dello Stato e “danneggia tutti i commercianti onesti, che non solo pagano regolarmente le imposte ma si sobbarcano anche notevoli costi, necessari per essere in linea con le norme di settore e che sono danneggiati dalla concorrenza sleale di chi agisce nell'illegalità".