Como, allarme incendio in stazione, ma è solo il treno a vapore che parte

Cittadini in allarme, a Como, per una colonna di fumo dalla Stazione San Giovanni nel primo pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019. Vigili del fuoco tempestati di telefonate di segnalazione per un presunto incendio, ma dalla sala operativa giunge la smentita: "Nessun incendio, ma solo l'avvio del treno storico a vapore".