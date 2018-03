Allarme bomba nella stazione di Sesto Fs: caos treni e disagi per i pendolari comaschi

Attimi di tensione all'interno della stazione di Sesto Fs, a Sesto San Giovanni (Milano), chiusa per un allarme bomba. Venerdì 30 marzo 2018, tra le 9 e le 9.40 circa, la stazione è stata evacuata dalle forze dell'ordine. Caos per i treni Trenord e per tutti i convogli di passaggio, così come per la linea rossa della metropolitana milanese. Sarebbe stato un incaricato della pulizia ha lanciare l'allarme, dopo aver sentito dei bip sospetti provenire da un cestino. Gli artificieri hanno poi controllato ed escluso la presenza di materiale esplosivo, pare si trattasse di un innocuo dispositivo elettronico gettato via.

Numerosi i disagi per i pendolari comaschi, sia per coloro che utilizzano la metro una volta giunti a Milano per raggiunger il posto di lavoro sia per chi ha dovuto prendere i treni Trenord dopo l'allarme e finchè la situazione non è tornata ala normalità.

Allarme bomba a Sesto: la situazione della metro

Sul posto sono intervenute le autorità di pubblica sicurezza, segnala l'Azienda trasporti milanesi con un tweet. Chiusa la fermata e quindi sospesa la circolazione della M1 tra Sesto Fs e Sesto Marelli. Chiusa quindi anche Sesto Rondò. Attivati i bus sostitutivi.

⚠️ #M1: sospesa tra Sesto Marelli e Sesto FS (intervento delle Autorità di pubblica sicurezza a Sesto FS). Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 30 marzo 2018





La circolazione sull'intera linea ha subito dei rallentamenti mentre le altre - M2, M3 e M5 - hanno funzionato regolarmente. Atm ha continuato ad informare i passeggeri in diretta su Twitter fino al rientro dell'allarme, avvenuto attorno alle 9.40.

✅ #M1: le forze dell'ordine hanno concluso l'intervento. La circolazione riprende su tutta la linea. https://t.co/KGWK67TUO7 — ATM (@atm_informa) 30 marzo 2018





Allarme bomba a Sesto: la situazione dei treni

A causa degli interventi per gli accertamenti di pubblica sicurezza si sono registrati disagi lungo le linee Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Chiasso-Como-Monza-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Lecco-Molteno-Monza-MIlano, Bergamo-Carnate-MIlano e Lecco-Carnate-Milano.

Trenord ha informato i passeggeri con una nota: "A causa dell'intervento delle autorità per accertamenti di sicurezza nella stazione di Sesto San Giovanni la circolazione è momentaneamente sospesa".

Solo alle 10.40 Trenord ha annunciato con una nota sul proprio sito che gli accertamenti sono terminati e che la circolazione "riprende gradualmente con ritardi medi di 30 minuti e possibili variazioni. Prestare attenzione a monitor e annunci sonori".

Non sono mancati i disagi per i pendolari comaschi sia nelle ore dell'allarme in cui la circolazione è stata sospesa, sia successivamente: ad esempio il treno 25036 (MILANO PORTA GARIBALDI 10:39 - COMO S.GIOVANNI 11:38) è partito con circa 30 minuti di ritardo.

Il treno 25237 (RHO 10:43 - CHIASSO 12:22) viaggia con 15 minuti di ritardo.

Il treno 25045 (COMO S.GIOVANNI 12:22 - MILANO PORTA GARIBALDI 13:21) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo.