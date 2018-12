Pusiano, aliante caduto nel lago: ma è un falso allarme

Grande mobilitazione a Pusiano domenica 30 dicembre 2018: intorno alle 13 è scattato l'allarme per un ultraleggero, un aliante o un parapendio, precipitato e, secondo le prime ricostruzioni, caduto nelle acque del lago.

Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: a Pusiano sono arrivate ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco di Lecco e ai carabinieri, sempre da Lecco.

Partite immediatamente le ricerche per rintracciare il mezzo che non si trovava.

Alla fine, come confermato dai vigili del fuoco di Lecco, sentiti vari testimoni oculari i soccorritori hanno capito che non si trattava fortunatamente di un aliante caduto, ma presumibilmente di un telone di plastica verde strappato dal vento che è finito nel lago. Qualcuno lo ha visto e lo ha scambiato per un ultraleggero, lanciando l'allarme.