E' morto Alberto Casadio, ex assessore di Capiago Intimiano

Lutto a Capiago Intimiano per la scomparsa prematura del consigliere comunale ed ex assessore Alberto Casadio che è venuto a mancre a soli 54 anni dopo avere combattutto contro una lunga malattia. Casadio lascia una moglie e tre figli. Il sindaco Emanuele Cappelletti lo ha ricordato così in un post pubblicato su Fcebook.

A nome di tutta l'Amministrazione esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Consigliere Comunale Alberto Casadio. Lo ricorderemo sempre come una persona leale, composta ed obiettiva, che ha sempre affrontato con passione tutti gli impegni istituzionali.

Un Amministratore col quale - nonostante si fosse di diversi schieramenti - è sempre stato piacevole e stimolante confrontarsi ed affrontare le varie tematiche amministrative.

Ma la cosa che più resterà indelebile nei miei ricordi è il Tuo sorriso nelle nostre lunghe chiacchierate fuori dal Comune, nonché la Tua forza, coraggio e tenacia anche nelle avversità... Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Ci mancherai Alberto.