Albero cade e sfonda un tir a Villa Erba

Un albero è caduto all'interno del parco di Villa Erba mentre transitava un camion con rimorchio. Il tronco della grossa pianta è andata a sbattere contro il cassone del del tir e lo ha sfondato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'albero e per la messa in sicurezza dell'area. Non si sono registrati feriti. Il camion trasportava il necessario per allestire il catering e il servizio di ristorazione in concomitanza con la kermesse "Concorso d'Eleganza" in corso in questi giorni a Cernobbio.