Albero caduto a Schignano, strada bloccata

Il vento ha soffiato ancora nella notte causando qualche danno e disagio, come ad esempio a Schignano dove sulla strada principale è caduto un albero. Nella notte, dunque, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sgomberare la carreggiata. Nel momento in cui la pianta si è abbattuta sulla strada non transitavano automobili, ciclisti o pedoni. Nessun ferito, dunque. L'allerta in provincia di Como resta alta a causa delle condizioni meteo che potrebbero favorire ancora il divampare di incendi.