Como, albero caduto in via Giuditta Pasta

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Como che sono dovuti intervenire in numerosi punti della provincia per diverse emergenze. Tanti gli interventi a causa della caduta di alberi, come per esempio quello accaduto in via Giuditta Pasta a Como dove la pianta che intralciava la viabilità è stata segata e rimossa.

Un altro intervento che ha tenuto impegnati i pompieri si è reso necessario alla dogana autostradale dove è stata constatata la presenza di una pensilina pericolante sul lato italiano. Si tratta di interventi causati principalmente dalle raffiche di vento che hanno soffiato ieri e in parte oggi. E sempre il vento è stata la concausa di un incendio divampato a Peglio in un'area boschiva.