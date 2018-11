Albero pericolante in autostrada dopo la galleria di Monte Olimpino

Pericolo in autostrada nel tardo pomeriggio del 2 novembre 2018. E' stata segnalata la presenza di un albero all'uscita della galleria di Quarcino. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire bloccando il flusso viabilistico per permettere il taglio e la rimozione della pianta che rischiava seriamente di finire sulla carreggiataautostradale. L'operazione è stata compiuta in meno di un'ora.

Si è trattato dell'ennesimo intervento da parte dei pompieri dovuto al maltempo. Le previsioni meteo chissà che miglioramento. Le piogge sono assicurate anche nei prossimi giorni con solo poche tregue. Sprazzi di sole sono previsti nella mattina e nel primo pomeriggio di domenica 4 novembre 2018.