Grandate, sbagliano a tagliare l'albero e cade su un'auto parcheggiata: caos traffico sulla Statale dei Giovi

Un albero tagliato, caduto per sbaglio non nella proprietà ma in mezzo alla Statale dei Giovi a Grandate, all'altezza della farmacia e del bar Tropical. Poteva andare molto peggio, invece è finita con auto danneggiate e il traffico in tilt, ma fortunatamente senza nessun ferito.

E' successo nel pomeriggio di sabato 15 dicembre 2018: secondo quanto appreso, alcune persone stavano facendo lavori di taglio piante nel giardino di un'abitazione che si affaccia sulla Statale dei Giovi all'altezza della farmacia di Grandate, proprio sul passaggio pedonale dove c'è il semaforo.

L'albero, però, invece di cadere all'interno della proprietà è finito in mezzo alla strada, centrando una Cinquecento bianca parcheggiata che ha riportato importanti danni alla parte anteriore e al parabrezza, andato in frantumi. Danneggiate anche altre due auto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: sul posto anche i vigili del fuoco di Como.

Traffico bloccato sulla già complicata arteria per permettere ai giardinieri di tagliare e rimuovere l'albero dalla carreggiata.