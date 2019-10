Turate, blitz dei carabinieri in albergo: due arresti e una denuncia

Individuato un altro ricercato che aveva preso alloggio in una struttura alberghiera del Comasco. Dopo il caso avvenuto lo scorso 3 ottobre a Como, nella giornata di domenica 6 ottobre 2019 i carabinieri della Stazione di Mozzate, al termine di un controllo mirato, hanno fatto irruzione nella camera di un albergo di Turate, sorprendendovi all'interno un 32enne tunisino sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Mantova. L'uomo, residente a Vignola (MO), deve scontare una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

Procedendo poi al controllo dell'area parcheggio della medesima struttura alberghiera, i carabinieri hanno individuato e arrestato anche un 22enne tunisino già destinatario di un'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Bologna per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato un 21enne libico per violazione delle norme sull’immigrazione clandestina.

L'operazione si è svolta con la collaborazione dei carabinieri di Cermenate e Fino Mornasco e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Cantù.

Gli arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.