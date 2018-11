Espulso dall'Italia viveva in un hotel di Appiano Gentile: accompagnato all'aeroporto

Da oltre due anni doveva trovarsi fuori dal suolo italiano, invece lui, albanese di 25 anni, continuava a risiedere nel Comasco. Per la precisione il giovane stava pernottando in un hotel di Appiano Gentile quando è stato raggiunto dai carabinieri di Cermenate e di Appiano nella giornata di martedì 21 novembre 2018. L'ordine di allontanamento dal territorio nazionale era stato emesso dal questore di Como il 9 settembre 2016.

Nella giornata seguente al fermo il giudice di pace ha ha convalidato il decreto di espulsione e il 25enne è stato accompagnato all'aeroporto di Malpensa dove è stato costretto a imbarcarsi per fare rientro nel suo Paese.