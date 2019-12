Ragazzino picchiato e rapinato da una baby gang sul treno Milano-Asso

Malmenato e rapinato a 17 anni da una baby gang di coetanei: due minori italiani e un terzo di origine albanese che sono stati identificati e arrestati dai carabinieri di Seregno. E’ accaduto domenica sera su un treno della linea Milano-Asso. I tre giovanissimi rapinatori sono saliti sul treno delle 20.04 in partenza da Milano Affori e diretto a Camnago-Lentate-Seveso.

In cerca di qualcuno da rapinare, i malviventi sono saliti al piano superiore di una carrozza. Qui, stava viaggiando da solo il 17enne rimasto vittima del branco. I rapinatori si sono avvicinati. All’inizio hanno chiesto una sigaretta: “Mi spiace, non fumo” è stata la risposta della vittima. Dopo aver tentato di ottenere il cellulare con delle minacce, i tre hanno malmenato il ragazzo, portandogli via oltre allo smartphone anche una felpa. Poi sono scappati, scendendo alla stazione di Seveso.

Qui è sceso anche il 17enne, denunciando subito quanto era accaduto al capostazione. I carabinieri, grazie all’identikit e ai dati in loro possesso (uno dei rapinatori, italiano, aveva già precedenti) sono riusciti a rintracciare i rapinatori.