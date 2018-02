Preso da un raptus aggredisce il padre che riposa sul divano: arrestato a Carbonate

Il padre stava riposando sul divano quando improvvisamente il figlio, un giovane originario del Gambia, lo ha aggredito con un coltello sferrandogli colpi alla testa e agli arti superiori. E' accaduto nella sera di venerdì 16 febbraio 2018 a Carbonate. Sconosciuti i motivi che hanno spinto il figlio ad aggredire il padre. Si ipotizza un raptus.

Il giovane era già noto alle forze dell'ordine, tanto è vero che si trovava agli arresti domiciliari. Dopo l'aggressione al padre è uscito di casa e quasi come se nulla fosse è andato nel vicino supermercato Carrefour di via Volta dove ha rubato una bottiglia di birra. Nel frattempo sono giunti in forze i carabinieri di Turate, di Lomazzo e di Mozzate, allertati proprio dal padre del ragazzo. Con molta cautela e fatica, vista la pericolosità del giovane, i militari sono riusciti a fermarlo e a immobilizzarlo nonostante i suoi tentativi di opporre resistenza.

L'arrestato è stato portato al carcere Bassone di Como con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, furto, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il padre dell'aggressore, invece, è stato portato all'ospedale di Tradate per essere medicato.