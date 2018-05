Accoltellamento ai giardini a lago di Como: feriti due ragazzi

Un altro episodio di violenza si è verificato in zona Tempio Voltiano a Como. Alcuni giovani extracomunitari hanno litigato scatenando una rissa che è culminata con il grave ferimento di due ragazzi di 21 e 26 anni. Non è chiaro il motivo scatenante della lite anche se si suppone che all'origine ci possano essere questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. A contribuire al clima di tensione sfociato in violenza potrebbe esserci anche l'abuso di alcol.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. I due giovani migranti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La polizia della questura di Como è intervenuta per sedare la lite e fermare i protagonisti della rissa.