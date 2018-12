Aggressione a Como dopo una lite per droga

Una lite violenta culiminata con un'aggressione ha costretto le forze dell'ordine a intervenire in via Aldo Moro nel tardo pomeriggio del 22 dicembre 2018. Intorno alle ore 18.30 un'ambulanza della Croce Azzurra di Como ha soccorso un uomo di 47 anni nella zona dell'Ippocastano. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una lite scoppiata tra due individui per motivi legati a sostanze stupefacenti. L'area dell'Ippocastano, in effetti, non è nuova a episodi di questo genere.

Altre due aggressioni sono avvenute in provincia di Como nella serata del 22 dicembre. A Cantù intorno alle 20.30 è stato soccorso un 30enne mentre poco più tardi è toccato ai carabinieri intervenire per sedare una lite in via San Francesco a Mariano Comense dove, però, non sono registrati feriti.