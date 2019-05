Como, scherniscono i clochard e gli lanciano la spazzatura addosso: deunciati tre ragazzi

Tra ragazzi di Como - due maggiorenni e uno minorenne - sono stati denunciati dalla polizia della Questura di Como per atti vandalici. L'apisodio risale alla scorsa notte. I tre, oltre che ad accanirsi contro i cerstini dell'immondizia, se la sono presa con due senza tetto che dormivano sotto i portici della chisa di Santa Cecilia in via Cesare Cantù. Il fracasso prodotto dai tre ragazzi ha svegliato nel cuore della notte i due clochard. Ne è nato un piccolo alterco culminato con il lancio di oggetti e rifiuti da parte dei ragazzini verso i due clochard accompagnati da scherni e parole offensive. Sono intervenute le volanti della polizia che hanno fermato i tre amici. Dopo avere verificato i fatti la polizia ha proceduto con la denuncia nei confronti dei tre ragazzi.