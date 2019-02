Paura a Merone, uomo armato di machete tenta di aggredire le auto sulla provinciale

Ha tentato di fermare le auto in transito sulla provinciale a Merone armato di un machete: attimi di terrore per gli automobilisti sulla provinciale nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019. La segnalazione, rimbalzata sui social nelle scorse ore, è stata confermata dai carabinieri di Cantù.

Un uomo probabilmente in preda a un raptus di follia, non si sa se a causa dell'alco o per problemi psichiatrici, in mezzo alla strada in piena notte cercava di bloccare le vetture di passaggio. Fortunatamente non è riuscito a ferire nessuno nè a danneggiare alcun mezzo.

Gli automobilisti, terrorizzati, hanno subito allertato i carabinieri che si sono immediatamente recati sul posto, ma al loro arrivo l'uomo si era già dileguato.

Smentita dai militari la presenza di altre persone sul luogo della tentata aggressione, invece rimbalzata sui social, dove si parla di 7-8 persone vestite di nero che volevano fermare le auto in movimento.