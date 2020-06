Como, aggredisce l'autista e prova a guidare il bus: denunciato 24enne

Momenti di panico assai concitati quelli vissuti nel pomeriggio del 15 giugno 2020 a bordo di un bus di linea di Asf a Como. La polizia è dovuta intervenire per placare un giovane di 24 anni che, dopo avere preso a pugni il parabrezza dell'autobus a una fermata, è riuscito a salire a bordo del mezzo e a scagliarsi con violenza contro l'autista. L'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di allontanare l'aggressore dall'autista, ma il giovane esgaitato, in evidente stato di alterazione psicofisica, è riuscito a impadronirsi della cabina di guida. Stava per mettere in moto il pullman quando un passeggero è intervenuto con un atto fulmineo e ha tolto le chiavi dal quadro impedendo al giovane cittadino straniero di guidare il bus.

I poliiotti delle volanti della Questura di Como hanno avuto non poche difficoltà a placare il ragazzo che si è scagliato contro di loro con calci e pugni. L'aggressore è stato denunciatio a piede libero per interruione di pubblico servizio e lesioni aggravate. Un poliziotto ha rimediato ferite e lesioni a un braccio con prognosi di 7 giorni. Contusioni ed escoriazioni guaribili in 5 giorni, invece, per l'utista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.