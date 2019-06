Como, madre e figli aggrediscono autista del bus: non voleva aspettarli

Aggressione ai danni di un autista di un bus a Como: è successo verso le 20.30 di lunedì 24 giugno 2019 alla fermata di via Bertinelli, davanti all'ingresso del Comune.

Secondo quanto appreso, una donna pare di origine straniera, salita sull'autobus, avrebbe chiesto all'autista di aspettare che arrivassero i suoi figli per partire. Dopo una breve attesa, il conducente avrebbe fatto per ripartire ma la donna, che non ne voleva sapere di lasciare a terra i figli, avrebbe bloccato le porte del mezzo mettendosi in mezzo.

In quel mentre sono arrivati i tre figli adolescenti della signora con i quali sarebbe nato un alterco molto acceso, con i tre ragazzini che avrebbero fatto per aggredire l'autista in difesa della madre. Una discussione molto veeemente, pare con anche un contatto fisico.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia che ha invitato la donna e i ragazzi ad andare in Questura. Da capire se verrà formalizzata una denuncia.

