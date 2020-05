Figino Serenza, agente immobiliare legata e violentata durante visita a un immobile

Una sordida storia di violenza sessuale, sequestro e minacce, quella che si è consumata l'8 maggio 2020 a Figino Serenza. La donna, di professione agente immobiliare, si era recata in un'abitazione privata dopo essere stata invitata dal proprietario per effettuare una valutazione dell'immobile. Non appena è entrata è iniziato l'incubo. L'uomo ha chiuso la porta a chiave e ha immobilizato la donna minacciandola con un coltello. Le ha legato mani e piedi con fascette di plastica da elettricista e l'ha obbligata a masturbarlo. Poi sempre minacciandola con un coltello l'ha costretta ad aprire le gambe per poterle fotografare le parti intime.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni seguenti l'uomo ha tentato nuovamente di contattare la donna e l'ha nuovamente minacciata dicendole di non denunciarlo altrimenti avrebbe mostrato le foto a suo marito. La donna ha però avuto la forza di chiedere aiuto ai carabinieri ai quali ha raccontato tutto quello che era successo. I militari della compagnia di Cantù hanno subito avviato le indagini e in pochissimo tempo sono riusciti ad acquisire tutti gli elementi utili che avvaloravano il terribile racconto della donna e sono così potuti intervenire per arrestare l'uomo. Si tratta di un 53enne disoccupato residente a Figino Serenza.