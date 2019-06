Lurago d'Erba senz'acqua: i pompieri riempiono l'acquedotto

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ieri (28 giugno) e oggi (29 giugno 2019) per riempire rifornire l'acquedotto di Lurago d'Erba. La rete idrica del paese, infatti, è rimasta senz'acqua, forse a causa di un guasto alle pompe. I pompieri hanno utilizzato quattro autobotti dei distaccamenti di Erba, Appiano Gentile, Como e Cantù per fare salire il livello idrico dell'acquedotto in modo che potesse riuscire a erogare acqua alle utenze del paese. Sono stati necessari numerosi viaggi per approvigionare l'acquedtotto. Il problema è stato temporaneamente risolto nella mattinata di oggi, in attesa che vengano sostituite le pompe guaste.