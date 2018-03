Lavori alle fogne, acqua colorata di verde in piazza Cavour

Acqua del lago di Como verde e leggermente fluorescente davanti a piazza Cavour: è successo nella mattina di martedì 6 marzo 2018. Nessun allarme, però, e nessun mistero: il colorante si chiama fluorescina ed è una sostanza utilizzata dagli operai incaricati di fare delle indagini su alcuni tombini della rete fognaria di Como. Come spiega l'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi in una nota, si tratta di "una sostanza utilizzata per colorare l'acqua, non inquina e si decompone nel giro di poche ore". Nel giro di breve, quindi, il lago dovrebbe tornare al suo solito colore.

Niente a che vedere con quanto accaduto un mese fa, il 7 febbraio 2018, quando il fiume Seveso si era tinto di blu: in quel caso la causa era un tubo rotto in un'azienda chimica di Senna Comasco.