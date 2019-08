San Fermo, guasto alla rete idrica: l'acqua schizza dall'asfalto

La rottura di una tubazione della rete idrica a San Fermo della Battaglia ha causato la fuoriuscita di acqua in via Ravona. L'acqua ha cominiciato a schizzare in aria con un getto alto alcuni metri. I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina del 21 agosto 2019 per individuare il punto esatto in cui si è rotta la tubazione e fermare così la perdita in attesa che la ditta specializzata esegua i lavori definitivi di riparazione.