Uggiate Trevano, accoltellamento tra migranti della cooperativa sociale

Una lite tra due migranti ospiti della Cooperativa Intesa Sociale è sfociata in un accoltellamento. E' accaduto a Uggiate Trevano intorno alle ore 13.30 di lunedì 29 gennaio 2018. A essere soccorso è stato un 23enne trovato sanguinante davanti alla sede della struttura che ospita altri sei migranti.

La lite sarebbe scoppiata per motivi legati al cibo. L'aggressore, anche lui ospite della cooperativa, ha cercato di far perdere le tracce allontanandosi e andando a cercare rifugio in un'altra struttura d'accoglienza situata a Bizzarone dove, però, è stato raggiunto poco dopo dai carabinieri.

I militari della compagnia di Como lo hanno fermato. Sono in corso le indagini per capire come si siano svolti esattamente i fatti. Il giovane ferito è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Ha rimediato una profonda ferita al braccio.