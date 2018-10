Turate, uomo accoltellato in strada nella notte: un arresto per tentato omicidio

Tentato omicidio a Turate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018: un uomo di 36 anni, di origine albanese, è stato accoltellato in strada in via Roma da un connazionale 37enne, poi rintracciato e arrestato dai carabinieri di Turate.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando i soccorsi e i militari sono stati allertati per il ferimento del 36enne, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio dello stato, accoltellato con quattro fendenti alla gola e al torace.

I carabinieri hanno ascoltato i testimoni che hanno descritto l'assalitore e sono risaliti, sulla base di forti sospetti, al 37enne, R.A. le sue iniziali, anche lui cittadino albanese irregolare sul territorio dello Stato e in Italia senza fissa dimora. I militari lo hanno trovato a casa con ancora indosso i vestiti descritti dai testimoni tra l'altro ancora intrisi di sangue.

Essendoci secondo i militari un concreto pericolo di fuga, il 37enne è stato dichiarato in stato di fermo di indiziato di delitto ed è stato portato nel carcere Bassone di Como, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio di convalida.

Il 36enne ferito, soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Legnano dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.