Faloppio, lascia la figlia da sola in auto per giocare alle slot: papà denunciato

Ha lasciato da sola in macchina la figlia, una bambina di 7 anni, per un'ora per andare a giocare alle slot in un bar. E' successo a Faloppio nel tardo pomeriggio di giovedì 3 gennaio 2019, dove il padre della piccola, un uomo di 39 anni, è stato deferito in stato di libertà per abbandono di persone minori o incapaci.

L'uomo si era recato al bar tabacchi Aisha's di Faloppio per acquistare un pacchetto di sigarette. Ha lasciato la bambina in macchina nel parcheggio dell'esercizio commerciale: la piccola è rimasta per quasi un'ora da sola seduta nel seggiolino posteriore della macchina lasciata aperta, con le chiavi inserite nel quadro di accensione ed in moto, intanto che il padre si fermava a giocare alle macchinette all'interno del bar.

La piccola era in buono stato di salute e non ha necessitato di accertamenti medici, il padre è stato deferito dai carabinieri della Stazione di Faloppio.