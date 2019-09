Lavori sul Viadotto dei Lavatoi: senso unico alternato per una settimana.

Ruote delle auto sconquassate al passaggio sul Viadotto dei lavatoi. Problema che si aggiunge a una situazione già difficile, con la viabilità inibita ai mezzi pesanti a causa dei problemi di stabilità ormai noti. Da fine luglio tanti interventi avevano cercato di "rattoppare" il giunto ballerino, probabilmente danneggiato in origine da un mezzo antineve. Il 2 settembre iniziano finalmente i lavori per sostituirlo, ma ci saranno inevitabili problemi alla circolazione. Per una settimana, tra le 8 e le 17, all'altezza della pila 6, si viaggerà a senso unico alternato. La normalità dovrebbe tornare domenica 8 settembre. La speranza è che i lavori finiscano entro il 12, data fissata in Lombardina per l’inizio del nuovo anno scolastico, visto che da lì in poi il traffico, già decisamente più intenso che ad agosto, si appesantirà ulteriormente.