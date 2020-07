Rinasce il PLI in provincia di Como: Maria Teresa Moiana eletta segretario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

Maria Teresa Moiana, avvocato, é stata eletta ieri sera, 8 luglio 2020, nel corso del congresso provinciale degli iscritti PLI, segretario provinciale. Presidente é stato eletto Massimo Serrentino, figlio dell'indimenticabile onorevole Pietro. "Per tornare ad essere protagonisti" il titolo della mozione, votata all'unanimità dai numerosi presenti, che con la consuetudine liberale non da adito a fraintendimenti già dal titolo. "Assistiamo purtroppo ad un ritorno di ideali neo statalisti e populisti che vorrebbero un intervento pesante dello Stato in tutti i settori soffocando la libera impresa e drogando il libero mercato. I Liberali erano, sono e saranno sempre per uno "Stato minimo che faccia poche cose e bene. Noi ammettiamo la proprietà dello Stato e conseguentemente di Regioni Province e Comuni, solo per le imprese che vanno oltre le possibilità della iniziativa privata o là dove la concorrenza non ha più modo di operare." "Diversi settori della pubblica amministrazione dimostrano grande efficienza, rispetto agli oramai pochi che funzionano a rilento, ma ciò è purtroppo spesso legato alla buona volontà dei singoli piuttosto che al metodo, riteniamo fondamentale che il futuro sia quello di pensare a premiare il merito con compensi e carriera e ad esercitare da parte degli amministratori esclusivamente l'attività di indirizzo e di controllo senza interferire con 'attività degli addetti a cui sarà indispensabile fornire mezzi tecnici e formazione avanzati." L'assemblea degli iscritti é stata convocata e presieduta dal neo nominato commissario per la Lombardia Giuseppe "Pino" Zecchillo in corsa per la nomina a segretario regionale il prossimo 15 luglio. Vice segretario Ernesto NEGRETTI, Vice presidente Claudio CONTINI. Il direttivo neocostituito conta 9 componenti ognuno con una delega specifica. Da sottolineare l'iniziativa che verrà coordinata dalla neo iscritta Francesca GIANNOTTA dello sportello del cittadino: mail, telefono e whatsapp dalla parte del cittadino per aiutarlo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il direttivo al completo Maria Teresa Moiana - Segretario Provinciale Massimo Serrentino - Presidente Provinciale Ernesto Negretti - Vice Segretario Provinciale Claudio Contini - Vice Presidente Provinciale Franco Paolo Aquaro - Responsabile comunicazione Alessio Diego Tavella - Coordinatore giovani Francesca Giannotta - Sportello del Cittadino Carmelo Agostino - Responsabile Terzo Settore Giuseppe Zecchillo - membro di diritto componente della Direzione Nazionale Maria Teresa MOIANA - avv lib professionista, interessata al mondo delle associazioni sia sotto il profilo professionale sia volontaristico. Nel Cda della Fondazione Centro Studi "Nicolò Rusca" in rappresentanza del Comune di Como per decreto del Sindaco Mario Landriscina. Massimo SERRENTINO - figlio del compianto indimenticabile onorevole Pietro. Serrentino 2 volte consigliere provinciale con presidenza Livio e Selva fine anni 90 e una volta consigliere comunale giunta Bruni 2 Ernesto NEGRETTI - Assessore Urbanistica ed Edilizia nel comune di Fino Mornasco dal 1999 al 2009. Eletto consigliere nel 2004 2009 2014 2019. Esperienza politica con UDC di Casini con Passera con Quagliarello. Attività imprenditoriale nel settore edile ed immobiliare. Sposato con due figlie appassionato di calcio, tifoso dell' Inter Arch. Claudio CONTINI - Consigliere di circoscrizione di Como come verdi , poi presidente circoscrizione como centro con lista civica Mantero, nel consiglio di amministrazione della SPT societa' pubblica trasporti , consigliere comunale per la Margherita dal 2002 al 2007.Presidente Provinciale dell' assicoazione Telefono Azzurro dal 2002 al 2007

