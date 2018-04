Como, interruzione a singhiozzi dell'energia elettrica: vie, giorni e orari

E-distribuzione ha comunicato le seguenti interruzioni di energia elettrica nei prossimi giorni,durante le manutenzioni programmate ai loro impianti:

- Venerdì 27 aprile dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 19,30 alle 20,30 in via per Brunate (civici 42, da 44b a 56, 60, 72, 53, da 55b a 59, 65, da 65b a 71), in via Bernasconi (civici 2, 4, 8, 10, da 1 a 13, 17), in via Canarisi (4, 6, 10, da 16 a 20, da 1 a , 13), in via Gaggi (da 2 a 12, da 1 a 15), via Pianazza (da 2 a 10, 7, 9), via Agudio (2, 3,5), via Facchinetti

- Lunedì 30 aprile dalle 13,30 alle 16,30 in via per Brunate ai civici da 10 a 12, da 12b a 14, da 23 a 25, 29

- Mercoledì 2 maggio dalle 9 alle 12 in via Garibaldi (civici da 4 a 6, da 22 a 32, da 36 a 42, 1, da 5 a 11, 15, da 19 a 23, da 31 a 35, da 47 a 53, da 57 a 63, 69), via Volta (civici 8, 18, da 1 a 3, da 19 a 27, 31), viale Cavallotti (2, da 2c a 4), piazza Cacciatori delle Alpi (4), via Carcano (2, 4), viale Varese (30)

- Venerdì 4 maggio dalle 9 alle 13,30 nelle vie Garibaldi (civici da 4 a 6, da 22 a 32, da 36 a 42, 1, da 5 a 11, 15, da 19 a 23, da 31 a 35, da 47 a 53, da 57 a 63, 69), via Volta (civici 8, 18, da 1 a 3, da 19 a 27, 31), viale Cavallotti (2, da 2c a 4), piazza Cacciatori delle Alpi (4), via Carcano (2, 4), viale Varese (30).

Si ricorda che durante i lavori l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto la società invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (che inizia con "IT001E") presente in bolletta.